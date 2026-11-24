• Los contundentes argumentos, lograron que se revocará la absolución y ahora purgará una sentencia de 55 años de prisión

La Fiscalía General del Estado, obtuvo en Segunda Instancia, una sentencia condenatoria de 55 años de prisión de prisión, dictada en contra de Alfonso C. M., por el delito de homicidio calificado, tras revocársele el fallo absolutorio.

Para obtener este resultado judicial, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, demostró con pruebas fehacientes que el ahora sentenciado, privó de la vida a la víctima y la inhumó de manera clandestina a la víctima Alán Francisco P. M.

Los hechos ocurrieron entre el 26 de junio de 2022, cuando se reportó la desaparición de la víctima, y el 1 de julio, cuando su cuerpo fue localizado enterrado en el patio de una vivienda de la colonia Vistas del Sacramento en la ciudad de Chihuahua.

La causa penal se judicializó, y en el juicio oral 197/2024, el 14 de noviembre de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos absolvió a Alfonso C. M.,

Resolución que fue apelada por esta representación social, logrando, ante la contundencia de los argumentos presentados por la Fiscalía, que un Magistrado revocará la sentencia absolutoria.

En la audiencia de individualización de sanciones, llevada a cabo el pasado miércoles 18 de noviembre, Alfonso C. M., recibió la sentencia que purgará en prisión, además, fue condenado a pagar la cantidad de 874 mil 722 pesos, por concepto de la reparación del daño.

El trabajo de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.