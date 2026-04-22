Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘empatía’ por los 2 agentes de EU fallecidos en Chihuahua

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en entrevista con Fox News que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debería mostrar más “compasión” por los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia que fallecieron en un accidente de tránsito el pasado domingo, tras participar en un operativo antinarcóticos que no contaba con el beneplácito del gobierno mexicano.

Durante la entrevista con Leavitt, la presentadora señaló que más temprano el presidente Donald Trump había afirmado que “México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza”.

“Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que la compasión de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente bajo esta presidencia para detener el flagelo del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos”, declaró Leavitt.

Pese a reconocer que Washington ha “visto cierta cooperación” por parte de la mandataria, la portavoz recalcó que el gobierno estadounidense “desea ver más cooperación”, al considerar que las acciones emprendidas no solo benefician a su país.

“Creo que el presidente siempre desea ver más cooperación cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo, para combatir a estos cárteles y erradicar nuevamente el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha azotado México durante demasiado tiempo y se ha cobrado demasiadas vidas estadounidenses”, añadió.