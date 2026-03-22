Carrera del Peñón del Águila impulsa economía y turismo en la zona rural: Municipio

-La carrera se realizó este domingo para disfrute de las familias chihuahuenses

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 22 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con Bicis Chiwas: bicicletas, accesorios y taller, realizó este domingo la décima edición de la Carrera del Peñón del Águila en el seccional de Colonia Soto, impulsando el turismo y la economía local en la zona rural.

En esta edición participaron cerca de 600 ciclistas en bicicletas de montaña (MTB), en tres categorías diseñadas para distintos niveles. La modalidad “Paseo”, con un recorrido de 15 kilómetros, estuvo dirigida principalmente a familias, con la participación de adultos, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se contó con una categoría intermedia de 45 kilómetros y una categoría avanzada de 60 kilómetros para ciclistas con mayor experiencia.

Gracias a este evento, se generó una derrama económica aproximada de un millón de pesos en beneficio de las y los habitantes de la región. Desde semanas previas, la comunidad se prepara con la venta de alimentos y antojitos, además de recibir a visitantes que acuden con anticipación para entrenar y conocer la zona.

Con acciones como esta, el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de acercar actividades deportivas y turísticas a las comunidades rurales, promoviendo el desarrollo económico y una mejor calidad de vida para sus habitantes.