Carolina Ross se apodera del #1 de la radio en México con su sencillo ‘Malagradecido’ con Los Horóscopos de Durango

Carolina Ross, una de las voces más poderosas y representativas de la música mexicana actual, celebra un nuevo logro en su carrera al alcanzar el #1 en el Chart Popular de Monitor Latino México con su sencillo “Malagradecido”, a dueto con Los Horóscopos de Durango.

“Malagradecido” es uno de los temas incluidos en su más reciente álbum “Coleccionando Corazones” y representa. un himno de desamor que fusiona la tradición del mariachi con la fuerza y carácter que han marcado a ambas artistas. La canción retrata con intensidad ese momento en el que se enfrenta la ingratitud en el amor, transformando el dolor en poderío musical.

La conexión genuina que mantiene con sus seguidores, sumada a su imparable evolución artística, posiciona a Carolina Ross como la voz femenina definitiva que está marcando el rumbo de la música mexicana actual.