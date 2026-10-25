Reconoce Pensiones Civiles del Estado a médicos destacados por su excelencia, vocación y trato digno

_-Tres profesionales de la salud recibieron el Premio PCE al Mérito Médico 2026, y 15 más fueron distinguidos por su trayectoria y años de servicio en la institución_

En el marco de la celebración del Día de la Médica y el Médico, Pensiones Civiles del Estado (PCE) entregó el Premio PCE al Mérito Médico 2026, con el que se reconoció a tres profesionales de la salud por su labor en las categorías de Mérito Académico, Excelencia Asistencial y Trato Digno.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, encabezó la ceremonia en que se otorgaron las distinciones, que incluyeron un reconocimiento y un estímulo económico para cada ganador, como muestra de agradecimiento por su compromiso, preparación y calidad humana en el ejercicio de la medicina.

“Porque ser médico no significa solamente atender una enfermedad. Significa escuchar, comprender, brindar confianza y, muchas veces, ofrecer esperanza en medio de la incertidumbre”, destacó Miranda Pérez durante su mensaje, en el que reconoció la dedicación del personal y su responsabilidad en el cuidado de la salud de las y los derechohabientes.

En la categoría de Trato Digno, fue reconocido Jesús Manuel Zavala Portillo, por representar uno de los principios fundamentales de la atención médica: el respeto, la empatía y la sensibilidad hacia las personas que requieren de los servicios de salud.

Por otra parte, Jorge Alberto Hernández Leyva recibió el premio en Excelencia Asistencial, categoría que distingue la dedicación, el profesionalismo y la calidad en la atención que se brinda diariamente a las y los pacientes.

En Mérito Académico, el reconocimiento fue otorgado a Manuel Carlos Porras Betancourt, por su aportación al desarrollo del conocimiento médico y la importancia de la preparación continua como parte esencial del ejercicio profesional.

El director general invitó a las y los profesionales de la medicina a continuar desempeñando su labor con ética, sensibilidad y vocación de servicio, pues dijo, detrás de cada expediente existe una persona y una familia que deposita su confianza en la institución.

Como parte de la ceremonia, PCE también entregó reconocimientos a 15 médicos por su trayectoria institucional, quienes cuentan con entre 28 y 37 años de servicio en distintas delegaciones y unidades médicas de la entidad.

Estas distinciones representaron un agradecimiento a décadas de entrega, experiencia y compromiso con la atención de generaciones de derechohabientes, así como al legado que las y los profesionales de mayor trayectoria comparten con las nuevas generaciones de profesionales.