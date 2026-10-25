Renuncia Guadalupe Taddei este lunes a la presidencia del INE

Guadalupe Taddei renunciará este lunes a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de la polémica por el otorgamiento de contratos a personas cercanas.

Originaria del estado de Sonora y perteneciente a una familia con destacada presencia en la vida política y social de la región, Guadalupe Taddei se convirtió en 2023 en la primera mujer al frente del INE.

Su carrera dentro de los órganos electorales comenzó hace muchos años, destacando como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE Sonora).

Nació en Cananea, Sonora. Estudió administración pública en la Universidad del mismo estado. Ha sido servidora pública desde 1986 y en 1989 ocupó el cargo de Jefe de Departamento Regional de Difusión y Ventas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Fue directoria del Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes y del Sistema Nacional de Consulta Electoral y vocal estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva.

En este último cargo, realizó labores sobre la conformación y renovación de la Lista Nominal y del Padrón Electoral. En 2014 fue elegida consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral del estado de Sonora hasta 2021. También fue comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia.