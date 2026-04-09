Capturan a presunto responsable de desaparición forzada en Chihuahua

• Es señalado como coimputado en la privación de la libertad de un masculino, ocurrida en enero de 2026, en la colonia Juan Güereca

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, capturaron con orden de aprehensión, a Víctor Javier M. A., por el delito de desaparición forzada de personas, cometida por particulares.

El arresto se hizo este jueves 9 de abril, alrededor de las 5:15 horas, en un domicilio de la calle Aluminio, en la colonia Juan Güereca, en donde los agentes ingresaron mediante orden de cateo solicitada por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, y concedida por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, bajo la causa penal 443/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, Víctor Javier M. A., participó en los hechos ocurridos el 14 de enero de 2026, cuando, en compañía de otras personas, una de ellas ya coimputada, acudieron a un domicilio de la calle Cobaltita, de la colonia Juan Güereca y privaron de la libertad a una víctima masculina.

Para ello, lo subieron a un vehículo de la marca Volkswagen, línea Vento y seguidos por otro vehículo de igual marca, línea Jetta, partieron hacia la carretera Panamericana.

El detenido será llevado ante el Juez de Control que lo requiere, en audiencia inicial programada para este viernes a las 10:00 horas.

Gracias a las acciones de investigación y ejecución de los elementos policiacos, se continúa la búsqueda del resto de los involucrados para llevarlos ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).