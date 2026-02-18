Captura FGE Zona Sur en CDMX a prófugo por fraude cometido en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante orden de aprehensión a José Luis C. A., quien era buscado como probable responsable de un fraude cometido el 15 de octubre de 2021, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, José Luis C.A., contactó a la víctima desde un perfil de la red social Messenger Facebook, en el que se hacía pasar por su tía y le pidió que le hiciera el favor de recibir una paquetería.

Al día siguiente, la afectada fue contactada por la supuesta paquetería, y le indicaron que los artículos se encontraban retenidos, que debía pagar una multa de 47 mil pesos, a lo que la víctima alcanzó a depositar 11 mil 500 pesos, antes de darse cuenta que se trataba de un fraude.

Los trabajos de indagatoria realizados por esta representación social, permitieron individualizar al imputado, quien fue localizado en la Ciudad de México, en donde con apoyo de las autoridades locales, se le cumplimentó el mandamiento judicial.

José Luis C.A. fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará la imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos patrimoniales y garantizar justicia, así como la reparación del daño a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).