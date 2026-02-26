Captura AEI a presunto agresor sexual en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Jesús Miguel B. L., de 35 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hoy detenido aparece como probable responsable de agredir sexualmente a una mujer el 21 de noviembre de 2021, en un domicilio de la colonia El Progreso, en la ciudad de Parral.

Jesús Miguel B. L. fue detenido en calles de la colonia Héroes de la Revolución y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia le formulará imputación.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género a través de la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)