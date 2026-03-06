Captan momento en que una avioneta se estrella en el patio de una casa en Phoenix

Una avioneta se estrelló este miércoles en un vecindario de Phoenix (Arizona, EE.UU.). Los dos ocupantes de la Piper PA-28, un estudiante y un piloto profesional, resultaron heridos, al igual que una persona que se encontraba en su vivienda en el momento del suceso.

A small plane struck two homes in Phoenix on Wednesday before crashing nose-down in a backyard, injuring the two people on board and a man in one of the homes, authorities said. https://t.co/RBRRagMQnu pic.twitter.com/imJn6rmuv1 — Eyewitness News (@ABC7NY) March 5, 2026

El avión dañó levemente dos casas y terminó en el patio trasero de una de ellas. Poco antes del accidente, la aeronave había presentado fallas mecánicas y se dirigía a un aeropuerto cercano.