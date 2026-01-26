Captan en videos una nueva erupción del volcán Kilauea, con columnas de lava de 480 metros

La erupción número 41 del volcán Kilauea, en la isla de Hawái, comenzó este sábado en el cráter Halema’uma’u. Este episodio duró más de ocho horas, con columnas de lava que alcanzaron hasta 480 metros de altura.

Se reportó la caída de ceniza en lugares lejanos del volcán. Desde el 23 de diciembre de 2024, el Kilauea ha mostrado erupciones episódicas. Cada episodio, por lo general, dura menos de 12 horas y está separado por pausas que pueden extenderse más de dos semanas.

