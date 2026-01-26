Captan en videos una nueva erupción del volcán Kilauea, con columnas de lava de 480 metros

La erupción número 41 del volcán Kilauea, en la isla de Hawái, comenzó este sábado en el cráter Halema’uma’u. Este episodio duró más de ocho horas, con columnas de lava que alcanzaron hasta 480 metros de altura.
🌋Eruptions resumed at Kīlauea on January 24, 2026, with 41st-episode lava fountains reaching over 1,000 feet high, prompting closures of roads and tourist routes in Hawaii Volcanoes National Park. The volcanic activity, centered in Halemaʻumaʻu crater, led to heavy ashfall in… pic.twitter.com/cIDIYPY8VB
— Dr. Gevorg Melikyan (@GeorgeMelikyan) January 25, 2026
Se reportó la caída de ceniza en lugares lejanos del volcán. Desde el 23 de diciembre de 2024, el Kilauea ha mostrado erupciones episódicas. Cada episodio, por lo general, dura menos de 12 horas y está separado por pausas que pueden extenderse más de dos semanas.
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️
Update first Ash fall warning for Hawaii’s big island since 2018 as Mount Kilauea eruption is a heavy Tephra reported with plums hitting 35,000 feet and drifting towards Glenwood-Pahoa. New video with sound of the eruption. pic.twitter.com/46b0QZu1Zo
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) January 25, 2026