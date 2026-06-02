Captan en video cómo un camión cargado de estiércol “sepulta” a un BMW dorado

En la localidad de Místolovo, en la provincia rusa de Leningrado, un camión perdió el control junto a una tienda, se estrelló contra una pared y terminó volcando.

In Russia, a truck loaded with manure overturned and dumped its entire cargo directly onto a brand-new BMW.

Looks like someone just put the old saying “money doesn’t stink” through a very messy, very literal test. pic.twitter.com/jCuFO4xWEo — Conflict Radar (@Conflict_Radar1) June 1, 2026

El contenido de la caja cayó directamente sobre un BMW dorado, que quedó prácticamente sepultado bajo una montaña de estiércol.

Las imágenes del accidente se viralizaron por el contraste entre el lujoso coche brillante y el oloroso alud que lo dejó atrapado.