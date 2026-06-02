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Captan en video cómo un camión cargado de estiércol “sepulta” a un BMW dorado

En la localidad de Místolovo, en la provincia rusa de Leningrado, un camión perdió el control junto a una tienda, se estrelló contra una pared y terminó volcando.

El contenido de la caja cayó directamente sobre un BMW dorado, que quedó prácticamente sepultado bajo una montaña de estiércol.

Las imágenes del accidente se viralizaron por el contraste entre el lujoso coche brillante y el oloroso alud que lo dejó atrapado.

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