Captan en video cómo a un camión le fallan los frenos en una carretera montañosa

En una carretera de montaña con serpenteos en la comuna de Mai Chau, en Vietnam, la cámara de un coche registró un grave choque entre dos camiones.

En el video se ve a uno de ellos bajar a toda velocidad, esquivar en zigzag varios vehículos y una motocicleta, desviarse hacia la izquierda y luego chocar contra otro camión, que vuelca en la curva cerrada.

Después, el primero se estrella contra la baranda y termina también volcado en medio de la vía. Se supone que le fallaron los frenos.