Captan cómo un hipopótamo voltea un bote y arroja a su ocupante al agua

Un hipopótamo volcó un bote en el parque nacional Kruger, en Sudáfrica, durante una operación de reubicación debido a las inundaciones.

En el video se observa cómo el animal sale repentinamente del agua y arremete contra el bote, volteándolo por completo y arrojando a su ocupante al río. El hombre rápidamente salió del agua y se subió a la parte inferior de la barca sin resultar herido.

En otras noticias:

