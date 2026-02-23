Captan cómo un hipopótamo voltea un bote y arroja a su ocupante al agua

Un hipopótamo volcó un bote en el parque nacional Kruger, en Sudáfrica, durante una operación de reubicación debido a las inundaciones.

Hippo attack in South Africa's Kruger National park pic.twitter.com/k4T5jGtpzA — Disprin (@DisprinXtra) February 20, 2026

En el video se observa cómo el animal sale repentinamente del agua y arremete contra el bote, volteándolo por completo y arrojando a su ocupante al río. El hombre rápidamente salió del agua y se subió a la parte inferior de la barca sin resultar herido.