Capitán de la GN reporta robo de su arma de cargo

Un elemento de la Guardia Nacional con rango de Capitán reportó el robo de su arma de cargo, misma que tenía guardada en su domicilio de la colonia Santo Niño.

Un operativo se registró en el exterior de la vivienda por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía luego de que el agente se percató de que su arma no estaba en el lugar en el que siempre la guarda.

El Capitán informó que comparte vivienda con un primo que también es parte de la Guardia Nacional, mismo que ayer sábado salió a divertirse en su día franco, regresando esta madrugada y que fue durante la tarde este domingo cuando descubrió que su arma ya no estaba.