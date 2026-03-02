Canaco resalta proyecto de obras de 4° Informe; faltó Poniente 5

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que tras el 4to Informe de la Gobernadora Maru Campos dio a conocer que es bueno, aunque hay una obra faltante y es el Poniente 5.

“Pues bien anunciaron las obras, obras que a lo mejor no teníamos en Canaco contemplados, creo que faltó también que anunciaran el inicio de la construcción y de creo que son 5 k kilómetros del poniente cinco”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal destacó que la obra de Poniente 5 será un desahogo para el periférico de la Juventud, un nuevo tramo necesario del cual esperan que sea prioridad el próximo año.

Las obras que se anunciaron son buenas, resaltan la perspectiva de seguridad es buena con una mejora en la frontera de Ciudad Juárez y otras regiones que tendrán infraestructura hospitalaria.

Así como el impulso de créditos para mipymes, destacó que es fue un buen informe por parte de la gobernadora Maru Campos, destacando que ha hecho un buen trabajo.