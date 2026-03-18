Canaco presentará el Foro de Turismo Médico en Chihuahua

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) encabezada por Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se llevará a cabo el Foro de Turismo Médico en Chihuahua y será el próximo 26 de marzo a las 9 de la mañana en la casa del comercio formal.

Con el fin de fortalecer el turismo médico de la ciudad se dará a conocer conferencias importantes en esta materia, así como comenzar con los trabajos para impulsar este sector en otros lugares.

Durante el foro contaremos con las siguientes conferencias:

Magna Conferencia – “Inteligencia artificial en la salud”

Impartida por el Dr. Mario Soto Ramos, Neumólogo Pediatra, con Maestría en Inteligencia Artificial aplicada a la práctica clínica, integrante del Sistema Nacional de Investigadores (CONAHCYT) y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, especialista en innovación y tecnología aplicada al sector salud.

Conferencia – “Turismo médico internacional”

Impartida por el Ing. Julio Chávez Ventura, Director del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, con amplia experiencia en el desarrollo y promoción de nuestro estado.

Asimismo, se llevarán a cabo mesas de trabajo con los siguientes temas:

* Marketing y promoción nacional

* Regulación sanitaria – COESPRIS

* Derechos humanos y atención al cliente

* Certeza legal y práctica médica

* Seguros médicos

* Experiencia turística

* Experiencia del acompañante

* Imagen médica

Adicionalmente, en el lobby de CANACO se realizará una exposición del sector salud y de la cadena de valor del turismo médico en nuestro estado, con la participación de diversos actores vinculados a esta importante industria.

Registro: https://forms.gle/8G3VPsnUUKDEtjLg7