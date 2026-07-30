Arturo Medina equipará aulas de Jicapore; la educación no puede esperar, menos en Guadalupe y Calvo afirma

Luego de conocer las condiciones en las que niñas y niños de la comunidad de Jicapore reciben clases, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, anunció que apoyará el equipamiento de las nuevas aulas que habitantes, docentes y madres y padres de familia construyen con su propio esfuerzo.

El legislador lamentó que, debido a problemas administrativos y jurídicos, la comunidad permanezca fuera del programa del gobierno de Morena La Escuela es Nuestra, situación que ha obligado a las familias a levantar salones de adobe para que sus hijos puedan ejercer un derecho tan básico como el acceso a la educación.

“Es inaceptable que mientras una comunidad hace todo lo posible por construir espacios para que sus niñas y niños estudien, el apoyo institucional siga sin llegar. La educación no puede detenerse por la burocracia ni por el abandono”, expresó.

Arturo Medina informó que hará llegar el mobiliario y los materiales necesarios para fortalecer las condiciones en las que actualmente estudian las y los alumnos de preescolar y primaria, quienes hasta ahora toman clases en espacios improvisados y al aire libre.

Reconoció además el esfuerzo de las maestras, de las familias y del Colectivo Tarámari, así como del profesor Román, cuyo trabajo permitió que hace apenas seis años la comunidad tuviera acceso por primera vez a la educación formal.

El diputado reiteró que Guadalupe y Calvo ha sido una prioridad permanente en su labor legislativa y de gestión, particularmente en temas relacionados con la educación, al considerar que garantizar oportunidades para la niñez serrana es indispensable para construir un mejor futuro para la región.

“Las niñas y los niños de Jicapore merecen aprender en condiciones dignas. Mientras existan necesidades que puedan atenderse mediante la gestión y el trabajo conjunto, seguiremos respondiendo con hechos”, concluyó Medina.