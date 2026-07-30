Distinguen a investigadora de la UACH dentro de los 50 líderes del sector agua en México

En la publicación de los 300 de la revista Líderes Mexicanos.

La Dra. Carmen Julia Navarro Gómez, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue reconocida como uno de los 50 Líderes del Sector Agua en México, lo que posiciona al estado dentro del grupo de entidades e instituciones que contribuyen de manera relevante al desarrollo del sector hídrico nacional.

Esta mención se realizó en la edición 2026, dentro de la publicación de los 300 en la revista Líderes Mexicanos, y consolida una trayectoria de reconocimiento nacional de la también docente universitaria, al formar parte de esta distinción en las ediciones publicadas desde el 2021.

De acuerdo con la metodología de Líderes Mexicanos, la selección es el resultado de un ejercicio editorial que, desde hace más de 25 años, recopila la opinión de expertos, especialistas y protagonistas de cada sector para identificar a las personas con mayor influencia en el país. En el caso del agua, la lista integra a representantes de cinco ámbitos estratégicos: autoridades gubernamentales, organismos operadores, asociaciones especializadas, empresas, investigadores y sociedad civil, lo que convierte este reconocimiento en un reflejo de liderazgo respaldado por la comunidad de cada sector.

Más que distinguir una trayectoria individual, formar parte de esta lista implica ser reconocido por la capacidad de generar impacto, impulsar la innovación, construir soluciones, promover la colaboración y contribuir al desarrollo de políticas, conocimiento y mejores prácticas en beneficio de la gestión del agua en México.

En este contexto, la presencia de Chihuahua adquiere una relevancia especial. La participación de la Dra. Navarro representa el trabajo que se desarrolla desde la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, instituciones que han fortalecido la vinculación entre la investigación científica y la operación de los servicios de agua potable, impulsando proyectos en gestión de presiones, sectorización hidráulica, eficiencia física, transición hacia el suministro continuo y seguridad hídrica.

Asimismo, este reconocimiento coloca a Chihuahua al mismo nivel de las principales instituciones y organismos que tradicionalmente integran esta lista, entre ellos CONAGUA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, organismos operadores de las principales ciudades del país, asociaciones nacionales y centros de investigación, demostrando que el conocimiento generado desde el estado hoy tiene presencia e influencia en la agenda hídrica nacional.

Para la doctora Navarro Gómez, la permanencia en esta distinción durante las últimas ediciones publicadas desde 2021 refleja la continuidad de una labor orientada a vincular la ingeniería, la investigación y la innovación con la solución de los desafíos reales del sector agua, fortaleciendo el posicionamiento de Chihuahua como un referente nacional en materia de gestión hídrica.

Agregó que este reconocimiento constituye también un reconocimiento al trabajo colaborativo entre instituciones, equipos técnicos, academia y sociedad, reafirmando que el liderazgo en el sector del agua se construye a partir de resultados, colaboración y una visión compartida para garantizar un mejor servicio y una gestión más sostenible del recurso hídrico para México.