Emite Coespris recomendaciones para el manejo adecuado de alimentos durante la temporada de calor

Ante el incremento de las temperaturas durante la temporada de calor, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene en la preparación, conservación y consumo de alimentos, a fin de prevenir enfermedades.

La dependencia recomendó hacer un correcto lavado de manos con agua y jabón antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño.

También recordó que es importante lavar y desinfectar frutas y verduras, así como utilizar utensilios, superficies y recipientes limpios para evitar la contaminación de alimentos.

Al adquirir comida, es fundamental hacerlo en establecimientos limpios y que cuenten con condiciones adecuadas de higiene. En el caso de productos perecederos como carne, pollo, pescado, mariscos, lácteos y alimentos preparados, es necesario verificar que se mantengan bajo refrigeración y que presenten condiciones adecuadas de conservación.

Asimismo, se debe evitar la contaminación cruzada, por lo que los alimentos crudos deben mantenerse separados de aquellos que ya están listos para su consumo.

Los productos que requieran cocción deben alcanzar una temperatura suficiente para eliminar microorganismos que puedan representar un riesgo para la salud.

Durante esta temprada, Coespris destacó que es indispensable conservar los alimentos perecederos en refrigeración y evitar que permanezcan fuera de ella por periodos prolongados.

Las sobras de comida deben guardarse en recipientes limpios y cerrados dentro del refrigerador, y no se recomienda consumir alimentos cuyo olor, sabor, color o apariencia hayan cambiado.

El agua utilizada para beber, preparar alimentos y lavar frutas y verduras debe ser potable. Si existe alguna duda sobre su calidad, se recomienda aplicar un método adecuado de desinfección antes de su consumo.

En el caso de quienes preparan y venden alimentos, la autoridad sanitaria exhortó a mantener una estricta higiene personal, utilizar ropa limpia, proteger los alimentos de polvo e insectos, mantener limpias las áreas de trabajo y garantizar la correcta conservación de los productos, con especial atención a aquellos que requieren refrigeración.

La dependencia hace un llamado a la población a no bajar la guardia ante las altas temperaturas y a fortalecer las medidas de limpieza en el hogar y en los establecimientos que ofrecen alimentos.

La prevención es responsabilidad de todas y todos y acciones como lavarse las manos, desinfectar los alimentos y mantener la cadena de frío, pueden contribuir a evitar enfermedades y proteger la salud de las familias.

Ante cualquier síntoma de enfermedad gastrointestinal, se recomienda acudir a una unidad de salud para recibir atención médica oportuna y evitar la automedicación.