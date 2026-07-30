Municipios con mayor número de desplazados están gobernados por Morena; 4T debe asumir su responsabilidad: Nancy Frías

Ante la problemática por los desplazamientos forzados en municipios de la región serrana debido a la narcoviolencia, la presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Nancy Frías, resaltó que no es coincidencia que municipios con mayor número de desplazados estén gobernados por Morena, por lo que exigió al Gobierno de la 4T asumir su responsabilidad, pues el delito de crimen organizado es de índole federal.

“Pedirle a la federación que actúe, que asuma la responsabilidad, es un delito federal, el tema de los desplazamientos se origina por la pelea de grupos en el tema del crimen organizado, y como consecuencia es que la gente sale de esos municipios y después tienen que estar batallando muy tristemente”, señaló “La China” Frías.

La legisladora panista añadió que “hay que decirlo, los municipios que tienen el mayor número de desplazados son municipios gobernados por Morena, como Moris, como Guazapares, como el mismo Guadalupe y Calvo”.

“Hay que hacer un recuento de qué está pasando en esos municipios que es donde está el mayor número de desplazamientos”, por lo que la diputada Frías agregó que “probablemente el día de mañana estemos presentando algún exhorto para pedirle a la federación que se haga responsable y que tome las riendas de este tema tan importante que está sucediendo en el estado y en el país”.