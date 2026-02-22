Canacar pide a transportistas resguardarse ante hechos violentos en carreteras

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) externó su preocupación por los hechos violentos registrados a lo largo de este 22 de febrero en carreteras de varios estados, derivado del abatimiento de ‘el Mencho‘.

La Cámara hace un llamado a las y los operadores del autotransporte de carga a priorizar su integridad física, recomendando resguardarse en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación”, indicó en un comunicado.

La Canacar reconoció los operativos del Gobierno federal contra la delincuencia organizada, pero exhortó a que prevalezca el Estado de derecho en las vías de comunicación.

Señaló que las carreteras son el eje operativo del autotransporte de carga, actividad estratégica para garantizar el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional.

Cualquier interrupción prolongada impacta de manera directa tanto en la economía como en la vida diaria de millones de personas”, subrayó.

Finalmente, la Cámara reiteró su compromiso de brindar apoyo ante cualquier afectación, incidente o situación de riesgo que involucre a personal operativo o a unidades de autotransporte.

Con información de López-Dóriga Digital