Camión que se accidentó en Meoqui operaba sin permisos, al menos 12 lesionados: Transporte

El subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre informó que el accidente que se registró esta mañana en Meoqui dejó al menos 12 personas lesionadas, 6 de ellas de gravedad, incluyendo al conductor del camión.

El accidente ocurrió en el kilómetro 144 de la carretera que conduce a Meoqui, aparentemente por una falla mecánica del camión, posiblemente de la dirección o los frenos, sin embargo, están a la espera de conocer el dictamen de la Dirección de Vialidad.

El camión brindaba servicios de traslado de personal de maquiladora, fue durante el traslado de retorno que el camión salió del camino y se estrelló contra un muro de concreto y piedra.

Luis Manuel Aguirre informó que el camión no contaba con los permisos necesarios para operar por lo que la unidad será asegurada por la Subsecretaría de Transporte y se impondrán las sanciones correspondientes al dueño del vehículo.