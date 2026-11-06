Próxima semana negociará PVEM coordinaciones municipales y distritos con Morena rumbo al 2027

Octavio Javier Borunda Quevedo, dirigente del Partido Verde Ecologista de México dio a conocer que las negociaciones con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) continúan y será la próxima semana cuando se den las negociaciones para elecciones del 2027.

“Estamos en medio de terminar con la mesa de negociación con Morena respecto a cómo vamos a ir en coalición en los municipios y distritos locales, recordemos que en 2024 el Partido Verde fue sin alianza y ya podemos ver, ahí están los resultados del Partido Verde después de haber perdido el registro en el 2021 ahí están los datos duros”, comentó.

Ahora la meta los ecologistas es duplicar el número de posiciones políticas que se obtuvieron en 2024 por lo menos y llegar a dos dígitos de la votación para la alianza con Morena.

“La semana pasada nos reunimos con Citlalli Hernández la presidenta de la comisión de elecciones de morena y la dirigencia nacional, estaremos en la próxima semana de nueva cuenta sentados y son condiciones distintas a lo que fue en 2024”, comentó.

Asegura que el partido verde estará en 40 municipios solos el resto en coalición y distritos locales la mayoría solos, la mesa de negociación continuará y dará a conocer en su momento los acuerdos.