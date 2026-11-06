Apoya DIF Municipal a niña chihuahuense en competencia internacional de kung fu

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de noviembre de 2026.- El talento, la disciplina y la perseverancia de Julieta, una niña que entrena en el Centro Comunitario Lealtad II, la llevaron a participar en el WKU Panamerican World Cup, celebrado en octubre pasado en la Ciudad de México, donde obtuvo destacados resultados en la disciplina de kung fu.

En esta edición, la primera en realizarse en México, la competencia reunió a campeones de países como Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Honduras, entre otros, quienes participaron en distintas divisiones y modalidades de combate.

Para hacer posible la participación de Julieta, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, brindó apoyo para cubrir los gastos de inscripción y acreditación de la competidora, así como los correspondientes a su entrenador.

Como resultado de su desempeño, Julieta consiguió tres importantes reconocimientos: primer lugar en combate light contact, primer lugar en combate por puntos y segundo lugar en formas manos libres, demostrando el esfuerzo y la preparación que ha desarrollado a través de sus entrenamientos.

Este apoyo surgió a partir de un acercamiento con el DIF Municipal, donde se conoció su interés y la oportunidad de participar en esta competencia. A partir de ello, se realizaron las gestiones necesarias para contribuir a que pudiera vivir esta experiencia y demostrar su talento.

Posteriormente, Julieta tuvo un encuentro con el DIF Municipal para expresar su agradecimiento por el respaldo recibido, una oportunidad que le permitió llevar su preparación a un escenario internacional y regresar a casa con tres importantes reconocimientos.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener cercanía con las familias, reconocer las capacidades de niñas, niños y adolescentes, y buscar alternativas que permitan impulsar sus talentos y abrirles nuevas oportunidades de desarrollo.