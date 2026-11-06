En 5 años, registran 5 mil 200 personas como víctimas de desplazamiento forzado en la entidad

La Doctora Sahara Cárdenas, subsecretaria de Normatividad y titular de la Comisión de Desplazamiento Forzado dio a conocer que en los últimos 5 años se han brindado alrededor de 5 mil 200 atenciones de primer contacto a personas que han declarado ser víctimas de desplazamiento forzado.

Adicionalmente, se han realizado alrededor de 10 mil apoyos en seguimiento a una segunda o tercera atención a las personas que declaran ser víctimas de desplazamiento forzado, a tráves de los diversos programas de desplazamiento forzado.

Por su parte, Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) informó que existen alrededor de 399 denuncias de desplazamiento forzado, es decir, que no todas las personas que declaran ser víctimas interponen la denuncia correspondiente.

Ambas funcionarias coinciden que la región de Guadalupe y Calvo es la más afectada por la problemática, atribuida a la disputa entre grupos del crimen organizado.

Sahara Cárdenas mencionó que no existe un censo como tal, si no una estadística de las atenciones que se han brindado en materia de desplazamiento forzado y que, pese a no existir un presupuesto etiquetado específicamente para el tema, los recursos de diversas dependencias han llegado a las personas que declaran ser víctimas de la problemática.