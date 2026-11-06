Rosana Díaz protege el agua de contaminantes

“El agua de Chihuahua no se negocia, no se desperdicia y mucho menos se contamina. Defenderla es defender la salud y el futuro de nuestras familias”.

Ante la grave crisis hídrica que enfrenta Chihuahua, la diputada Rosana Díaz Reyes presentó una iniciativa para poner un alto a quienes, desde sus actividades comerciales, industriales y de servicios, vierten aceites usados, combustibles, solventes y otras sustancias contaminantes en las redes de alcantarillado y drenaje pluvial.

La legisladora fue clara: Chihuahua no puede darse el lujo de seguir permitiendo prácticas que ponen en riesgo uno de sus recursos más valiosos. En un estado donde nuestros acuíferos están sobreexplotados y el acceso al agua representa una preocupación diaria para miles de familias, contaminarla es atentar contra la salud y el bienestar de todas y todos.

La iniciativa propone establecer sanciones para quienes incurran en estas prácticas, así como facultar a los organismos operadores para suspender las descargas y aplicar la clausura correspondiente.

Rosana Díaz sostuvo que no basta con reconocer que el agua es un derecho humano; es indispensable contar con leyes que la protejan y sancionen a quienes la ponen en riesgo. No puede haber permisividad ni impunidad frente a quienes contaminan el agua que tanto necesita Chihuahua.

“Mi compromiso es con las familias chihuahuenses, con su salud y con las generaciones que vienen. No podemos exigir que la ciudadanía cuide el agua mientras permitimos que otros la contaminen sin consecuencias. El agua es vida y defenderla es una responsabilidad que no admite excusas”, expresó.

Con esta iniciativa, Rosana Díaz refrenda su compromiso de impulsar una agenda legislativa con responsabilidad social, visión de futuro y acciones concretas para proteger el medio ambiente, defender el derecho humano al agua y garantizar un Chihuahua más saludable.