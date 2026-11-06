Alianza del PVEM y Morena es sólida con CPC: Borunda ante salida de coordinadores a favor de Andrea Chávez

El diputado y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Octavio Javier Borunda Quevedo dio a conocer que, ante la salida de coordinadores de las estructuras de Morena, es un tema respetable y forma parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asegura que esto no golpea al Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Cruz Pérez Cuéllar.

“Somos muy respetuosos en el partido Verde de las decisiones internar en los partidos aliados y los no aliados, incluso también de las decisiones internas en sus estructuras territoriales y en sus estructuras directivas lo que sí es un hecho es que entre la alianza entre Morena y Partido Verde es muy sólida con el coordinador Cruz Pérez Cuéllar”, comentó.

Asegura que este movimiento en el interior de Morena no lo ve una desbandada, solo movimientos estratégicos para apoyar a la senadora con licencia y actual coordinadora municipal por Ciudad Juárez, Andrea Chávez.

Reitera que trabajan en los 67 municipios del estado, en los 22 distritos electorales con personal del Partido Verde de México con el fin de tener resultados favorables en la próxima elección.