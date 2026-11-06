Congreso del Estado avanza con dictamen en materia de protección animal y prevención de siniestros en instalaciones de residuos

La Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, presidida por el diputado Octavio Borunda Quevedo, se reunió en el edificio legislativo para llevar a cabo el análisis y en su caso, la aprobación de distintos proyectos de dictamen relacionados con el bienestar y la protección animal.

Se aprobó el asunto 327, promovido por la diputada Rosana Díaz Reyes, dictamen que propone adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua, con el objetivo de prevenir siniestros en instalaciones dedicadas al reciclaje o disposición final de residuos, así como establecer sanciones mediante acciones en beneficio de la comunidad; será presentado para su lectura ante el Pleno en la siguiente sesión.

Asimismo, se aprobó en sentido positivo el asunto 1578, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, con el fin de erradicar el abandono animal en el Estado de Chihuahua.

Mientras que el asunto 1737, será turnado a Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente, Ecologia y Desarrollo Sustentable; este asunto propone reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua para reconocer y proteger a los animales de servicio, búsqueda, rescate y auxilio, así como agravar las sanciones por delitos cometidos en su contra y contra animales de compañía, comunitarios y en situación de calle. Esta iniciativa es conocida como Ley Vico.

Durante la reunión estuvieron presentes las y los diputados: Rosana Díaz Reyes, Arturo Medina Aguirre y Octavio Borunda Quevedo.