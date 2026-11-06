Propone Manque castigar a quienes induzcan a menores a retos peligrosos

– Busca sancionar a quienes promuevan o faciliten la participación de menores en desafíos que pongan en riesgo su salud o su vida

– Recordó el caso de la “Ballena Azul” para advertir sobre dinámicas que inducen incluso a las autolesiones

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, propone reformar el Código Penal Federal para sancionar a quienes promuevan, induzcan, faciliten o procuren que niñas, niños y adolescentes participen en retos peligrosos difundidos por redes sociales, plataformas digitales, mensajería u otros medios.

Como ejemplo, mencionó el reto de la “Ballena Azul”, conocido hace aproximadamente diez años, que inducía incluso a las autolesiones. Advirtió que, como en ese caso, hay menores que han puesto su vida en peligro por seguir este tipo de desafíos.

La propuesta busca proteger a niñas, niños y adolescentes frente a dinámicas que impliquen un riesgo grave para su salud o su vida y que puedan provocar lesiones, intoxicaciones, autolesiones, intentos de suicidio o daños graves.

Para ello, plantea incorporar estas conductas al delito de corrupción de menores, poniendo el foco en quienes impulsan o facilitan que participen en actividades peligrosas.

Manque Granados señaló la necesidad de que la legislación responda a riesgos que se difunden a través de los espacios digitales y pueden tener consecuencias directas en la integridad de los menores.

Con esta propuesta, busca fortalecer su protección y establecer consecuencias penales para quienes los involucren en retos que pongan en peligro su salud o su vida.