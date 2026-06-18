Camión de gas se impacta contra vivienda en la colonia Campesina; no hubo lesionados

Un camión de la empresa Gas Económico se impactó contra un domicilio ubicado en el cruce de las calles Violetas y Nochebuenas, en la colonia Campesina, luego de que presuntamente se quedara sin frenos.

De acuerdo con el reporte, el conductor de la unidad Ford señaló que sufrió una falla en el sistema de frenado, lo que provocó que perdiera el control y terminara chocando contra la estructura de una vivienda.

El impacto ocasionó daños de consideración en el inmueble, ya que derribó una columna y parte de una pared de losa. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.