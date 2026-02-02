Camaras inteligentes de PECUU detectan auto con placas sobrepuestas y evitan posible venta fraudulenta

Agentes municipales evitaron la compraventa de un auto con placas sobrepuestas, el cual fue detectado a través de cámaras inteligentes de la Plataforma Escudo Chihuahua al circular por la avenida Tecnológico y calle Sicomoro e interceptado por los policías.

Se trata de un auto Nissan Sentra modelo 2001 que estaba siendo conducido en ese momento por una mujer de 27 años que dijo estar interesada en comprarlo y realizaba una prueba de manejo para ver si decidía adquirirlo.

Por su parte, el acompañante de nombre Aarón Eduardo M. R., de 49 años, aceptó ser el propietario del Nissan y como tal fue asegurado para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado y definir su situacion legal, en tanto la mujer fue presentada para rendir su declaración ante el Ministerio Público y el auto se resguardó en patios del C-7 estatal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.