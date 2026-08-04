Cámara de Diputados está lista para discutir la regulación del uso de dispositivos electrónicos en las escuelas: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Cámara de Diputados está lista para discutir la regulación del uso de estos dispositivos en las escuelas para menores de 16 años.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador aseguró que “es momento de legislar en esta materia, porque el mundo lo está haciendo.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado a la opinión pública una convocatoria de análisis sobre el acceso a plataformas digitales de los escolares menores de 16 años para su uso dentro de las aulas y ha expresado categóricamente su posición.

“Queremos expresar a nombre de la mayoría legislativa que respaldamos a la presidenta en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del uso excesivo de dispositivos electrónicos”, enfatizo Monreal Ávila.

Expuso que ya existen iniciativas presentadas por legisladores y en los próximos días, ante el inicio del periodo de sesiones, pueden presentarse iniciativas del Ejecutivo.

“Estas propuestas relacionadas con la materia y además con la inteligencia artificial serán temas prioritarios en el próximo periodo de sesiones”, enfatizó.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena expresó que como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el acceso a celulares entre menores es cada vez mayor, incluso en comunidades alejadas, por lo que este ya es un tema de salud pública.

“No se trata únicamente del uso de la tecnología, sino de enfrentar los diseños digitales que favorecen la adicción y afectan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Es el momento de iniciar la discusión para que en septiembre podamos estar discutiendo la modificación legislativa”, concluyó.