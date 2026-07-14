Cabildeo legislativo por Poniente 5-Maru a Juárez-Cónclave panista en el CDM-PT, choques y divisiones

Ya no solamente fue el llamado del alcalde Marco Bonilla para que los diputados locales aprueben el crédito para financiar Poniente 5, a ese llamado también ya se sumó la gobernadora Maru Campos, que ayer desde Palacio de Gobierno pidió a los legisladores priorizar el desarrollo de Chihuahua capital por encima de diferencias políticas. De esta manera, quien de inmediato respondió es el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, el cual se comprometió a cabildear y lograr los 22 votos necesarios para aprobar el financiamiento que permita al Gobierno Municipal de Marco Bonilla iniciar con esta obra que permitiría abrirle paso a la movilidad de esa zona de la ciudad y así desfogar el periférico de la Juventud. El coordinador panista sabe que no se puede contar con la fracción parlamentaria de Morena, cuyo coordinador, Cuauhtémoc Estrada, ha rechazado una y otra vez el proyecto con la excusa de que traería endeudamiento, razón por la que el cabildeo por parte de Alfredo Chávez se concentrará de lleno en las bancadas del PRI, MC y en las representaciones del PT y del Verde, además de que la clave estará en la diputada Rosana Díaz, quien desde hace semanas renunció al Grupo Parlamentario de Morena y así como con ella se logró sacar adelante la presidencia de la CEDH, un escenario similar se presenta para el financiamiento de Poniente 5.

Por lo que estos próximos días serán cruciales y determinantes en la labor de consenso por parte del líder de la bancada panista, pues la intención es que en agosto se realice un periodo extraordinario y con ello subir al Pleno el dictamen de dicho crédito, eso sí, sin riesgos y sí conscientes de que tendrán los votos de las dos terceras partes de los diputados ahí presentes, por más que los morenistas pongan de pretexto lo que a nivel federal sucede siempre, pero multiplicado por diez: obras faraónicas que parecen barril sin fondo… y no tienen utilidad.

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Ya que mencionamos a la gobernadora Maru Campos, este martes la jefa del Ejecutivo chihuahuense estará en Ciudad Juárez para encabezar un evento en esa fronteriza ciudad, mismo en el que estará acompañada por su madre y presidenta del DIF Estatal, Maru Galván Antillón. Se trata de la inauguración de nuevas aulas en la escuela Leona Vicario, ubicada en la calle Río Pánuco, en donde también estarán presentes el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila y el titular del ICHIFE, Iván Ortega, lo que demuestra que la Góber ha cumplido y continúa con su compromiso de estar en Juárez al menos una vez a la semana, incluso más tiempo que algunas de sus autoridades locales.

Por cierto, lo que sucede con los gobernadores emanados del morenismo continúa demostrando que la vara que la presidenta Claudia Sheinbaum y su régimen utilizan para medir la justicia y la soberanía nacional, es muy distinta cuando se trata de mandatario estatales de la 4T y de panistas. Los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, presuntamente negociando con el FBI para que no le imputen cargos vinculados con el crimen organizado en los Estados Unidos es un tema gravísimo, pero como se trata de una gobernadora morenista, los cuatroteros y quienes se rasgaban las vestiduras apenas hace unas semanas por la soberanía nacional no dicen ni pío, ah pero si hubiera sido Maru o algún otro panista, ya habrían exigido la renuncia con marchas de por medio y linchamiento incluido. ¿Soberanía o narcosoberanía?

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A una semana de que se cierre el registro de aspirantes a las diversas candidaturas del Partido Acción Nacional, y entonces sí comiencen los filtros y las mesas de diálogo, ayer en la tarde se llevó a cabo una reunión de panistas en el Comité Directivo Municipal que preside César Komaba, el cual estuvo presente y fue el anfitrión de este encuentro para revisar la estrategia y los avances en cuestiones de afiliaciones y activación. Así que al encuentro en las instalaciones del CDM acudieron la diputada local Joss Vega y la legisladora federal Manque Granados; el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes y la síndica Olivia Franco; los regidores Isela Martínez y Félix Martínez, así como el secretario general del Comité Directivo Estatal, Rafa Jaime, quien acudió en representación del PAN Estatal, entre otros militantes que se dieron cita. Y es que la semana entrante comenzará el primer cedazo, en especial para la añorada candidatura por la alcaldía de la capital.

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Aunque el centralismo de la 4T y por ende la eliminación de un sinfín de programas que buscaban fortalecer el federalismo son el pan nuestro de cada día, lo que tiene a los municipios sumidos en crisis, especialmente financiera y de seguridad, el senador del PAN por Chihuahua y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez, encabezará hoy desde la Cámara Alta el conversatorio denominando “El papel estratégico de la cooperación multiactoral como herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible de México”, conversatorio al que están invitados presidentes municipales de todo el país, precisamente para analizar los riesgos en los que se encuentra el federalismo mexicano.

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Y lo que de plano sigue en riesgo, o ya lo está, es la “unidad” de la 4T, y no solamente entre los partidos políticos que la integran, sino al interior de sus estructuras, como es el caso del Partido del Trabajo. Y es que ayer le adelantábamos en este espacio que los petistas que dicen coordinar las hermanas Tania y Lilia Aguilar, están organizado un evento para ungir a la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, como su abanderada por la gubernatura, sin embargo, en esa invitación que la diputada federal Lilia Aguilar compartió en sus redes sociales, la dirigencia municipal del PT en Camargo, rechazó la “imposición” y se abrió de capa en favor del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por lo que las guerras internas continúan y continuarán, mismas que podrían agudizarse cuando la 4T oficialice al ganador o ganadora de la famosa encuesta que definirá la candidatura.