Buscará Morena reformar leyes secundarias, Reforma Electoral era “crónica de una muerte anunciada”: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que tras el rechazo legislativo a la reforma electoral, el partido en poder buscará reformar leyes secundarias que les permitan avanzar en el próposito de secuestar la democracia del país.

“Me parece que esto fue una crónica de una muerte anunciada y lo que vemos ahora en el debate público es que el partido en el gobierno lo que está buscando es una alternativa para decir no logré imponer ni voluntad esta visión unilateral en temas electorales, pues ahora en la medida de mis posibilidades, ya que no puedo reformar la constitución por el desacuerdo entre sus aliados, pues entonces ahora pretenderán reformar leyes secundarias que les permitan avanzar en su propósito de secuestrar la democracia de este país”.

Reiteró que con la primera iniciativa que se envió por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Morena pretendía apoderarse de una manera artificial de las mayorías en las Cámaras a costa de la viabilidad política de sus aliados partidarios, el PT y Partido Verde Ecologista.

Asimismo, De la Peña Grajeda expresó que durante los últimos 30 años, las reformas político-electorales se hicieron generando un amplio consenso y ahora pareciera que el partido en el gobierno quiere nuevamente imponer una sola voz y una sola visión.