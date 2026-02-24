Buscan hogar 19 perritos rescatados por el Municipio de Chihuahua; 61 han sido dados en adopción

Desde las instalaciones del resguardo temporal canino, que está bajo la supervisión de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, la titular de la dependencia Rocío Reza, lanzó el llamado a las familias que buscan tener una mascota en casa, adopten, pues el Municipio actualmente tiene 19 perros en adopción, los cuales reciben atención médica y cuidados diarios mientras encuentran un hogar responsable.

En el recorrido que se dio este martes desde las instalaciones temporales, ahí Samir Soto y Carlos Quintanilla, encargados de brindar atención clínica a los animales rescatados, compartieron algunas de las historias de rescate de estos ejemplares, por lo que se dejó claro que se les hace su valoración y le dan seguimiento a la recuperación.

Soto y Quintanilla, explicaron cada uno de los procesos que conllevan una revisión médica integral, previo al resguardo en el citado lugar.

Las instalaciones cuentan con: Jaulas individuales amplias; Iluminación adecuada; Contenedores con agua y alimento, así como paseos diarios para fomentar su bienestar físico y emocional.

La funcionaria municipal, declaró que, desde la creación de esta dependencia en 2025, ya han adoptado a 61 perritos, los cuales fueron rescatados de las calles o de hogares donde sufrían violencia física.