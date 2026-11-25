La autoridad de Infantino ha quedado dañada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La cercanía entre Donald Trump y Gianni Infantino se mantiene a pesar de los cuestionamientos que enfrenta el presidente de la FIFA y a la disputa por su relección en marzo de 2027. El mandatario estadunidense agradeció públicamente este martes al dirigente del máximo organismo del futbol por llevar el Mundial femenil 2031 a su país, en una nueva muestra de la relación cercana que han mantenido durante los últimos años.

“Gracias a Gianni y a su gran equipo por trabajar para traer el torneo a Estados Unidos”, escribió Trump en sus redes sociales, un día después de que el organismo confirmó que el país de las barras y las estrellas organizará la competencia junto con México, Costa Rica y Jamaica.

El reconocimiento del presidente de Estados Unidos coincidió con otro anuncio para el futbol estadunidense: su país también fue confirmado como sede de la Copa América de 2028. De esta manera, Estados Unidos continuará como epicentro de los grandes torneos internacionales, después de organizar este año el Mundial varonil junto con México y Canadá

“Ningún país está mejor posicionado que Estados Unidos para ser sede del evento deportivo femenino más grande de la historia”, recalcó Trump.

El certamen “traerá un impacto económico generacional a Estados Unidos, hará crecer el deporte del futbol en todo nuestro país y en el mundo”, auguró.

Infantino, quien el pasado diciembre le otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, afronta ahora el proceso de relección a la presidencia del organismo, en marzo próximo frente a otros dos candidatos: el francés, Philippe Diallo, y el japonés, Kohzo Tashima.

La autoridad de Infantino ha quedado dañada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La fuerte oposición encontrada terminó haciendo naufragar su plan, pero el dirigente italo-suizo sigue contando con importantes apoyos para la relección, incluido el de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).