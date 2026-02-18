Busca Canaco impulsar Clúster Médico de Chihuahua en EU

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se busca reforzar el Clúster Médico de Chihuahua, esta vez dando una gira en Estados Unidos.

“Empezar a programar viajes con las diferentes cámaras de Estados Unidos que estén en la frontera para promocionar el Clúster médico y todo lo que es el comercio en Chihuahua”, comentó.

Esto se hará de la mano con la sección especializada de agencias de viajes para comenzar pronto con este proyecto.

Cabe destacar que un gran número de pacientes en clínicas particulares de Chihuahua provienen del vecino país, por temas de especialidades, por lo cual es una ventana para mejorar el desarrollo económico de la ciudad.