Buques ‘Papaloapan’ y ‘Huasteco’ de la Armada de México llevan a Venezuela 718 toneladas de ayuda humanitaria

Ciudad de México. A través de la Armada de México, ayer zarparon del puerto de Veracruz los buques ARM Papaloapan y ARM Huasteco, para trasladar insumos de asistencia con destino a la República Bolivariana de Venezuela, que suman más de 718 toneladas de ayuda humanitaria.

Así lo informaron las secretaría de Relaciones Exteriores y de Marina, las cuales destacaron que las labores se llevaron a cabo en cumplimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado, indicaron que en estrecha colaboración entre estas dependencias y la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz) y diversas autoridades federales, se realizaron las labores correspondientes para el embarque y traslado de los apoyos.

El buque ARM Papaloapan transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el buque ARM Huasteco, traslada aproximadamente 34.5 toneladas.

“Con estas acciones, el gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones”, subrayaron.