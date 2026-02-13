BTS en cines: Toda la información sobre los conciertos que se proyectarán en salas

BTS proyectará conciertos de su nuevo tour en cines de México y otros países; ARMY podrá vivir la experiencia en pantalla grande.

Después de casi de cuatro años de pausa como grupo completo, el regreso de BTS se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados dentro de la industria musical global. Su retorno no solo marca un momento clave para ARMY (fans del grupo), sino también una nueva etapa en la carrera del grupo, que ha apostado por ampliar la manera en la que conecta con su público.

Desde el anuncio de su comeback y el estreno de un nuevo documental en Netflix , hasta una gira mundial que contempla presentaciones en 34 ciudades, BTS ha dejado claro que su regreso será a gran escala. A esto se suma ahora una experiencia distinta para los fans: la proyección de algunos conciertos del tour Arirang en salas de cine, permitiendo que más personas vivan el espectáculo en pantalla grande, incluso si no pueden asistir a los shows en vivo.

¿Cuándo y dónde se proyectan los conciertos de BTS en cines?

De acuerdo con una publicación en la cuenta oficial de BTS, los conciertos que se transmitirán en cines corresponden a las primeras paradas del tour Arirang:

Sábado 11 de abril

Segunda fecha de Goyang, Corea del Sur

7:00 p.m. (KST)

Sábado 18 de abril

Segunda fecha de Tokio, Japón

3:00 p.m. (KST)

Este fue el anuncio de la proyección de los conciertos en cines. (Página oficial de BTS Live Viewing)

Debido a la diferencia de husos horarios entre Corea, Japón y México, es probable que las funciones no sean completamente en vivo y se proyecte una repetición del concierto. Aun así, tanto Cinépolis como Cinemex ya confirmaron que contarán con estas funciones en los días señalados, aunque todavía no se han anunciado horarios ni salas participantes.

¿Cuándo se puede comprar boletos para ver a BTS en cines?

Según un anuncio publicado en Weverse (la plataforma de comunicación entre el grupo y sus fans) la venta de boletos para regiones fuera de Corea iniciará el miércoles 25 de febrero a partir de las 7:00 a.m. (hora CDMX).

No obstante, este horario podría variar dependiendo de lo que anuncien las cadenas de cine en cada país. Hasta el momento, ni Cinépolis ni Cinemex han confirmado fechas exactas ni horarios de preventa.

Este es el post con la información más detallada sobre la proyección de los conciertos en cines. (Weverse/BTS)

Para mantenerse al tanto de las actualizaciones sobre boletos, horarios y salas, se recomienda verificar la página oficial de los conciertos de BTS en vivo , donde existe un formulario para recibir información más detallada, así como las redes oficiales de Cinépolis y Cinemex.