Brindó Municipio apoyo a familias refugiadas de Atascaderos

El alcalde Marco Bonilla en el tema de las 200 familias que buscaron refugio en esta capital tras la ola de violencia en Atascaderos, Guadalupe y Calvo, informó que el Gobierno Municipal apoyó con insumos, sin embargo, este es un tema que compete a la CEDH, por lo que le brindaron total respaldo.

El mandatario puntualizó que también apoyaron a la Comisión con algunos hospedajes por lo que aseveró cuentan los pobladores y la propia CEDH con el Gobierno Municipal.

Cabe mencionar que durante el evento de CMIC, con los constructores, el presidente de la ciudad de Chihuahua habló del próximo refugio para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, un lugar que servirá para albergar a todos aquellos que también vengan de la Sierra, ya que la capital es un punto donde emigran huyendo de la violencia.

En cuanto a los 200 pobladores de Atascaderos, habían salido de sus tierras a raíz de la violencia generada por integrantes del crimen organizado.