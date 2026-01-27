Brindaron más seguridad a las familias: reconoce Policía Municipal acciones de 61 elementos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reconoció a 61 agentes pertenecientes a las subdirecciones Táctica, Despliegue e Inteligencia, por su destacada labor en acciones de alto impacto que contribuyen directamente a la seguridad de la ciudadanía.

Un estímulo económico y un reconocimiento físico, se entregaron a elementos que sobresalieron en trabajos policiales relevantes, así como en acciones de apoyo ciudadano y labor social, demostrando que la función policial va más allá del combate al delito y se enfoca también en la cercanía con la comunidad y la atención a las necesidades sociales.

“Como ejemplo de ello, le fue otorgado dicho reconocimiento a agentes del grupo de Proximidad, ya que realizaron diversas actividades para reunir fondos en apoyo para un menor de 8 años de edad quien requería una cirugía a corazón abierto y hoy se encuentra bien de salud”, informó la policía Itzel de la Rosa, quien dijo sentirse satisfecha por la labor que realizan en pro de la ciudadanía.

La DSPM destacó que este tipo de estímulos forman parte de una estrategia integral para fortalecer la motivación, profesionalización y sentido de pertenencia del personal operativo, reconociendo que los resultados positivos en materia de seguridad son posibles gracias al trabajo de mujeres y hombres comprometidos con servir y proteger a las familias chihuahuenses.