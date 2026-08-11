Brad Pitt revela que tuvo pensamientos suicidas por “cosas de familia” y recayó en el alcohol

Brad Pitt reveló que regresó a tomar alcohol e incluso afirmó que tuvo pensamientos suicidas durante una época de su vida por “cosas de familia”.

En una entrevista con la revista Esquire, dirigida principalmente al público masculino, el actor no aborda directamente la situación con sus hijos ni con Angelina Jolie, pero deja entrever que ha vivido un periodo de “dolor”.

“Simplemente pensaba, no podía, no veía ninguna salida. El dolor era tan agobiante que, no es que fuera a pasar a la acción, pero podía sentir, podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio”, explicó el actor de 62 años.

La entrevista se llevó a cabo en junio pasado en su lujosa residencia, comprada en octubre pasado, en Los Ángeles, y el ganador de dos premios Óscar, reflexionó sobre los momentos más oscuros de su vida.

“Y pensé: ‘Ah, vale, ahora lo entiendo, entiendo el suicidio, en el sentido de que es simplemente un alivio”. Se trata solo de buscar alivio frente al dolor. Pero también creo que tenemos un instinto de supervivencia increíble. Y, en mi caso, ese instinto se activó de inmediato”, explicó.

En la conversación, el actor también señala que ha vuelto a tomar alcohol después de que en 2020 le agradeciera a Bradley Cooper por ayudarlo a dejar de tomar.

“Yo estuve sobrio durante siete años, y después volví a caer (…) Puedo tomarme unas cuantas. Pero no muchas. Tengo que tomármelo con profesionalidad”, dijo al contar que ha cambiado su estilo de consumo.

Pitt, nacido en Oklahoma, también compartió que le gustaría regresar una década en el tiempo: “Dios, ojalá pudiera volver a los cincuenta, haría más cosas. Los cincuenta son, mira, cualquier cosa que tengas en mente: ve por ella. Ve por ella ahora mismo”.

En la entrevista, que es la portada de la revista de la edición de septiembre, se da como un contrapeso después que dos de los seis hijos que tiene como Jolie, Maddox y Zahara, acapararan titulares el mes pasado al comenzar el proceso legal para quitarse el apellido de su padre.