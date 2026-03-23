Bonilla no tiene favoritos para la Alcaldía 2027, afirma que todos los perfiles del PAN son excelentes

Tras el formal anuncio del actual secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña de su registro al Partido Acción Nacional, el alcalde de la capital, Marco Bonilla, tomó con agrado la noticia, dejando claro que el panismo tiene que tener opciones.

“Entiendo que Santiago está interesado en el tema de la Presidencia Municipal de Chihuahua y qué les puedo decir, los perfiles que se manejan, eh escuchado de Manque Granados, de Rafa Loera, de Santiago De la Peña, de César Jáuregui, del diputado Alfredo Chávez, de Alán Falomir ‘El Cabrito’ y, la verdad creo que todos son muy buenos perfiles que darían muy buena continuidad al trabajo que hemos venido desarrollando por once años en la ciudad de Chihuahua”.

Agregó que tal y como lo dijo Jorge Romero, jefe del Ejecutivo Nacional del PAN, las candidatas y candidatos de elección, serán los más competitivos.

“La tierra es de quien la trabaja así que a chambear”, dijo. Asimismo, respondió que no tiene favoritos, puesto que todos son muy buenos perfiles, pues los ve como gente de trabajo y de muchos resultados.