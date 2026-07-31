Bomberos atendieron 283 incendios durante julio; viviendas y quema de basura encabezan los reportes

Durante el periodo comprendido del 1 al 29 de julio, el H. Cuerpo de Bomberos atendió un total de 283 incendios en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el reporte acumulado correspondiente al mes.

El mayor número de emergencias se registró en incendios residenciales, con 92 casos, seguido de 91 incendios de basura, lo que refleja la persistencia de este tipo de siniestros en la capital.

Asimismo, se contabilizaron 45 incendios en pastizales, incidentes que suelen incrementarse debido a las altas temperaturas y a la acumulación de material seco en terrenos baldíos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar la quema de basura, mantener limpios los predios y reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 9-1-1, con el fin de prevenir riesgos para las familias y reducir afectaciones al medio ambiente.

Del total de incendios atendidos, el resto corresponde a otros tipos de siniestros registrados durante el mes.