¿Boletos para el Mundial pero sin visa? Embajada de EU dará citas

Ciudad de México. La Embajada de Estados Unidos informó este miércoles que quienes hayan comprado boletos para algunos de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y planeen viajar a ese país podrán acceder a citas prioritarias para tramitar la visa estadunidense, como parte de un esquema especial habilitado para los aficionados al futbol.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, la representación diplomática destacó que los titulares de boletos adquiridos directamente a la FIFA podrán optar por un mecanismo denominado FIFA Pass, el cual permitirá agilizar el proceso de programación de la entrevista consular. “Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EEUU”, señaló la embajada al anunciar la medida.

De acuerdo con la información difundida, quienes compraron entradas oficiales pueden registrarse en el sistema FIFA Pass desde el portal fifa.com, lo que les dará acceso a una cita de entrevista prioritaria al momento de solicitar la visa. La embajada subrayó que este beneficio no exime a los solicitantes de cumplir con los requisitos habituales del proceso migratorio, ya que todas las personas están sujetas a evaluaciones y deben satisfacer los criterios establecidos por la ley estadounidense.

El procedimiento para acceder a este permiso se realiza a través del Sistema para Programar Citas Prioritarias de la FIFA, que exige varios pasos. En primer lugar, la transacción de compra de boletos debe haberse efectuado en la página oficial fifa.com/tickets. Posteriormente, el interesado debe completar el registro denominado “FIFA Pass”, en el que es indispensable ingresar correctamente los datos personales.

Las autoridades enfatizan que el nombre y el número de pasaporte deben coincidir exactamente con los que aparecen en el documento oficial, ya que cualquier discrepancia podría invalidar el acceso a la cita prioritaria. Esta verificación es fundamental para vincular de manera correcta el boleto del Mundial con la solicitud de visa.

La información detallada sobre el proceso, los criterios de elegibilidad y el funcionamiento del sistema está disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la sección dedicada al Mundial 2026. Además, la embajada invitó a quienes tengan dudas sobre el trámite a plantear sus preguntas a través de la cuenta @travelgov.