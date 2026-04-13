Blake Lively enfrenta crisis en Hollywood tras demanda contra Justin Baldoni

Blake Lively enfrenta una crisis en Hollywood tras su demanda contra Justin Baldoni, luego de que un juez desestimara varias acusaciones y aumentara la presión mediática sobre su carrera.

Blake Lively atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera , luego de que su batalla legal contra Justin Baldoni desatara una fuerte controversia en Hollywood y comenzara a impactar su reputación en la industria.

Blake Lively enfrenta una crisis en Hollywood tras su demanda contra Justin Baldoni

De acuerdo con reportes de Page Six, la actriz ha enfrentado críticas internas y cuestionamientos tras el rumbo que ha tomado la demanda, relacionada con el rodaje de la película Romper con el círculo.

La disputa comenzó en 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y represalias. Sin embargo, en abril de 2026 un juez desestimó la mayoría de las acusaciones, incluyendo las de acoso, dejando únicamente cargos como represalias y incumplimiento de contrato.

LONDON, ENGLAND – AUGUST 08: Blake Lively attends the “It Ends With Us” photocall at IET Building: Savoy Place on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

Este giro legal ha sido clave en la percepción pública del caso. Mientras el equipo de la actriz sostiene que la decisión fue técnica y no invalida sus denuncias, el proceso ha generado dudas dentro de la industria y una cobertura mediática intensa.

Incluso, el litigio continúa escalando: el juicio está programado para iniciar el 18 de mayo de 2026 en Nueva York, con figuras como Ryan Reynolds, esposo de la actriz, entre los posibles testigos.

Justin Baldoni (Getty Images)

El impacto de la demanda de Blake Lively en su imagen en Hollywood

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, ejecutivos y figuras del entretenimiento han comenzado a cuestionar la posición de Lively en Hollywood. Un ejecutivo habría señalado que la actriz “nunca fue tan popular” y que su imagen se ha visto afectada por la controversia legal.

“La verdad es que nunca fue muy popular. Tenía fama de ser difícil, una de esas personas tóxicas que siempre creen saberlo todo”, añadió.

Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

Expertos en relaciones públicas también han apuntado a posibles fallas en la estrategia mediática de la actriz, señalando que la narrativa pública no ha sido controlada de forma efectiva en medio del escándalo.

A esto se suma el ruido mediático alrededor del caso, que incluso ha involucrado indirectamente a figuras como Taylor Swift, lo que ha elevado aún más la atención pública.

Con el proceso aún en curso y sin acuerdo entre las partes, el juicio se perfila como un punto decisivo para la carrera de Blake Lively.