Se aproxima nuevo frente frío; traerá nublados, vientos y ligero descenso en las temperaturas durante el fin de semana

Este viernes, el nuevo frente frío (posible número 45) aproximándose al extremo noroeste México, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a mayormente nublado.

🚩⚠️🌫️Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 50 a 70 km/h, en el norte de #México🇲🇽. 🤓Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/Et56DhwoOT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 17, 2026

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Bocoyna, Carichi, Guachochi, El Vergel, Balleza y Nonoava; pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y este, incluye: Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Batopilas, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Urique, Valle de Zaragoza, Matamoros, Coronado, Coyame y Ojinaga; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Moris, Chínipas, Guazapares y Morelos.

Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en partes de los tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, de Chihuahua a Jiménez, de Jiménez a Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral;, así como en partes de: Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Bocoyna, Carichi, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Posibles lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) al norte de Ojinaga y sur de Manuel Benavides, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 32/17, Juárez 28/16, Janos 27/12, Madera 21/5, Temósachi 23/3, Cuauhtémoc 25/9, Ojinaga 34/21, Delicias 34/20, Camargo 34/19, Jiménez 34/18, Parral 31/16, Creel 20/3, Chínipas 34/19, Guachochi 21/4, El Vergel 20/2.