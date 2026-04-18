Bernardo Silva dejará el Manchester City a final de temporada

El centrocampista portugués Bernardo Silva dejará el Manchester City una vez finalice la presente temporada 2025-26, después de nueve campañasdefendiendo la camiseta del club inglés y rozando la veintena de títulos, desde su fichaje en 2017 procedente del AS Monaco.

“Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño pequeño: quería triunfar en la vida, quería lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás había esperado. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón”, escribió el jugador en sus redes sociales.

Información de Aristegui Noticias