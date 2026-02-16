Bares presentaron incremento en ventas del 35% por fin de semana del amor

El sector de restaurantes bar del centro de la ciudad se vio beneficiado en ventas tras el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, debido a que hubo un incremento del 35%.

En este sentido el empresario de bares y asociado de Cocentro, Ricardo Perea, dio a conocer al caer esta fecha en fin de semana es un incentivo de actividad económica.

“Se incrementó la venta de un 30 a un 35% en comparación a cualquier otro fin de semana, se contaron con paquetes especiales con precios con diferencia habitual”, comentó.

Cabe destacar que hay un 50% más de venta en comparación del año pasado, a pesar de que los menus cuentan con un incremento en precios debido a la situación económica.